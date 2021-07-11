Житель Печенгского района может сесть на пять лет за украденные очки

Пенсионерка оставила очки во время примерки оправ в оптике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

59-летний житель Печенгского района может на пять лет лишиться свободы из-за того, что присвоил себе чужие очки. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, ранее безработный мужчина не имел проблем с законом.

Очки принадлежали 66-летней женщине, которая оставила их на прилавке в магазине оптики во время примерки других оправ. Северянка ушла домой, а потом поняв, что потеряла дорогую вещь - очки она оценила в 15 тысяч рублей - она вернулась в магазин. Но прилавок уже был пуст.

- Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи камер внутреннего видеонаблюдения. Также были опрошены работники магазина и возможные свидетели происшедшего. На одной из записей полицейские заметили, как оставленные очки забрал себе другой посетитель магазина, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчину быстро задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Укравший восемь шоколадок из магазина в Мурманске мужчина попал под уголовное дело. Северянин ранее был судим (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru