Укравший восемь шоколадок из магазина в Мурманске мужчина попал под уголовное дело

34-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вора-сладкоежку поймали в гипермаркете Мурманска, что находится на улице Радищева. Сигнал "Тревога" поступил ранним утром росгвардейцам.

- Прибывшим на вызов сотрудникам вневедомственной охраны рассказали, что в отделе с кондитерскими изделиями находился мужчина, который взял 8 плиток шоколада и, миновав кассы, направился к выходу, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

34-летнего мурманчанина задержали за хищение товара и доставили в отдел полиции.

Как оказалось, северянин раньше неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения. Сейчас в отношение злоумышленника, ранее подвергнутого административному наказанию, возбуждено уголовное дело.

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