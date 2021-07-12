Для программы "Гектар Арктики" создали интерактивную программу

Первые полгода "Гектар Арктики" будут давать только жителям Мурманской области, потом - всем остальным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 августа в Мурманской области заработает программа "Гектар Арктики". Напомним: все желающие смогут получить на пять лет в пользование до гектара земли для ведения бизнеса или других целей. Всего на территории Кольского полуострова нашли около 731 гектара.

- Участки определены, составлена интерактивная карта, которая будет доступна, чтобы все могли изучить участков, инфраструктуру, оценить его возможности, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Первые полгода "Гектар Арктики" будут давать только жителям Мурманской области, потом - всем остальным. Получить его смогут даже дети, например, в случае, если заявляется семья.

- Уже сейчас появляются объявления от бизнесменов, которые предлагают помощь с заполнением документов. Но хочу предупредить, что консультация по программе проводится бесплатно, - отметила Ольга Кузнецова.

Посмотреть карту можно по данной ссылке.

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