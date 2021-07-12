На мероприятии писатель поделится планами, а также расскажет о работе над своим новым романом, материал для которого он собирает в Мурманске.

На этой неделе в Мурманск приедет писатель-фантаст Роман Злотников, который проведет встречу со своими творческими поклонниками. О своем визите в Заполярье он сообщил на личной странице в соцсетях.

- Народ, привет! Скоро буду в Мурманске. Кто захочет пообщаться - приходите 16 июля к 12.00 на "Аллею писателей". Увы, из-за ковидных ограничений собраться в помещении не получается, - отметил автор.

На мероприятии писатель поделится планами, а также расскажет о работе над своим новым романом, материал для которого он собирает в Мурманске.

Роман Злотников с 1998 года пишет фантастические книги, дебютировав космической оперой «Шпаги над звездами». Прославился как мастер фантастического боевика. К 2013 году его книги изданы суммарным тиражом около 10 миллионов экземпляров.

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