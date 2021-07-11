Федор Конюхов отправился из Мурманска к Северному полюсу исследовать микропластик

Федор Конюхов две недели проведет на Северном полюсе. Фото: "Атомфлот"

11 июля из Мурманска к Северному полюсу отправился ледокол "50 лет Победы". Это не простой туристический рейс. На борту находится известный путешественник Федор Конюхов. В 2019 году он на этом же атомоходе уже ходил к макушке Земли, тогда он был с женой и сыном.

Но сейчас рейс действительно особый. Федор Конюхов высадится на Северном полюсе и останется там на две недели, чтобы провести важные исследования для Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

- Было разработано оборудование, которое должно работать в абсолютной тишине. Поэтому мы найдем подходящую льдину, на которой будут только я, моя палатка с солнечными батареями, чтобы не было звуков от генераторов, и оборудование. По нашим подсчетам, через две недели меня отнесет на 100-120 километров к Гренландии, и меня будут искать по спутнику, - рассказал Федор Конюхов.

Путешественник произведет замеры, которые расскажут, откуда в Северный Ледовитый океан поступает больше всего микропластика.

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