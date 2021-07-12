В Кировске из-за громкой музыки подрались соседи

Причиной побоев оказалась музыка, которая очень громко играла в квартире потерпевшего. Фото: Артем КИЛЬКИН

Два соседа в Кировске подрались из-за громкой музыки. 26-летний мужчина попал в травматологическое отделение с травмами, которые медики оценили как причиненный вред здоровью как средней тяжести.

Причиной побоев оказалась музыка, которая очень громко играла в квартире потерпевшего. И сам он игнорировал замечания соседей.

- Выяснить отношения мужчины вышли в подъезд. В ходе ссоры злоумышленник несколько раз ударил в лицо кировчанина, причинив тем самым множественные телесные повреждения, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Самостоятельные разборки без привлечения полиции обернулись в финале уголовным делом. Часть 1 статьи 112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - предполагает максимальный срок лишение свободы до 3 лет.

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