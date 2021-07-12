Уроженка Мурманска Яна Куницкая проиграла бой мексиканке Ирене Альдана

Яна Куницкая проиграла Ирене Альдана. Фото: www.championat.com

11 июля в Лас-Вегасе состоялся бой турнире UFC 264 между россиянкой - уроженкой Мурманска Яной Куницкой и мексиканкой Ирене Альдана.

Куницкая готовилась к этому противостоянию, многие верили в ее победу, ведь последние ее выступления были успешными. Так, в феврале она выиграла у бразильянки Кетлин Виейер в бою для UFC. Соперница россиянки получила рассечение брови. В августе прошлого года - Юлию Столяренко из Литвы.

Увы, в этот раз спортивная удача Яне не улыбнулась. Хоть с начала боя она была явно сильнее и напористее.

- К середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила ее в нокдаун. После серии ударов в партере от Алданы рефери остановил поединок в конце первого раунда. Победу одержала Алдана, - сообщает «Чемпионат».

- Простите. Жизнь продолжается, - написала Куницкая в своем Instagram после боя.

Напомним: на днях Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье.

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