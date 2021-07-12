В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 261 человек

Выздоровели 49917 пациентов, 5 679 человек находятся на лечении с COVID-19. 8 летальных исходов было зафиксировано за минувший день. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших ковидом в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 12 июля 2021 года, за последние сутки 261 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 56 995 жителей региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+131 за сутки, всего 28 541), следом идет Североморск (+29, всего 5167). Тройку замыкает Кандалакшский район (+13, всего 3840).

Выздоровели 49917 пациентов, 5 679 человек находятся на лечении с COVID-19. 8 летальных исходов было зафиксировано за минувший день.

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