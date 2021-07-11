На дороге Умба-Кандалакша в ДТП погибли два мотоциклиста

В аварии погибли два мотоциклиста 17 и 28 лет. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В ночь с субботы на воскресенье на 103 километре дороги Умба-Кандалакша произошла смертельная авария. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, погибли два мотоциклиста.

- По предварительной информации, 11 июля в 2 часа ночи водитель Audi при выезде со смотровой площадки не предоставил преимущества в движении двум мотоциклиста и допустил с ними столкновение. В результате ДТП оба водителя мотоциклов погибли на месте. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Иномарка ехала с прицепом. Информация о состоянии ее водителя уточняется.

По данным очевидцев аварии, одному из погибших мотоциклистов было 28 лет, другому - 17.

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