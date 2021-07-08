В Мурманске мотоциклист попал в больницу после столкновения с Mitsubishi

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

8 июля в Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- На улице Подгорной столкнулись два транспортных средства: автомобиль Mitsubishi и мотоцикл. В ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение города, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

Напомним: попавший в ДТП с лосем водитель из Мурманской области показал видео со столкновением. Рогатый резко выскочил на дорогу, и водитель не успел затормозить.

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