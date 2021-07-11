В Мурманской области загорелась резервная подстанция

Жители Апатитов остались без света из-за пожара на подстанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 июля на Октябрьской железной дороге произошло ЧП, тз-за которого почти все Апатиты и небольшие населенные пункты рядом остались без света.

- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения пожарной безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта по факту возгорания тяговой резервной подстанции на станции Питкуль в Мурманской области, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: в середине июня в Мурманской области с путей сошел грузовой вагон. Прокуратура на транспорте тогда также начала проверку. А фирму в Кандалакше оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за того, что она сжигала списанные на металлолом вагоны.

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