В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 261 человек

Выздоровели 49819 пациентов. Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших ковидом в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 10 июля 2021 года, за последние сутки 261 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 56 475 жителей. Больше всего зараженных в Мурманске (+129 за сутки, всего 28278), следом за ним Североморск (+19, всего 5115). Тройку замыкает Кандалакшский район (+13, всего 3814).

Выздоровели 49819 пациентов. 9 летальных исходов были зафиксированы за минувший день.

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