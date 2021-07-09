Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: есть ли обязательная вакцинация

На стройке в Белокаменке, которая в прошлом году стала крупнейшим ковидным очагом в регионе, прививают всех работников, имеющих российский паспорт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 июня губернатор Андрей Чибис сообщил, что Мурманская область готовится к обязательной вакцинации от коронавируса. Даже был известен предварительный список тех, кто должен был сделать прививку, например, к их числу относились врачи и работники общественного транспорта.

Однако спустя три недели после этого заявления обязательная вакцинация до сих пор не введена в регионе. Соответствующий документ должен подготовить Роспотребнадзор, но этого не произошло. Однако ведомство все же обязывает некоторые компании прививать своих сотрудников.

- Чем медленнее мы вакцинируемся, тем больше риск, что пандемия не уйдет. И мы так и будем жить с ограничениями. Огромное число людей сейчас лежит в тяжелом состоянии, и огромное число врачей ежедневно борются за их жизнь. Считаю, что вакцинация необходима. Более того, по решению Роспотребнадзора отдельным организациям на территории Мурманской области выносятся специальные постановления о необходимости проведения вакцинации их сотрудников, - сообщил Андрей Чибис.

Так, на той же стройке в Белокаменке, которая в прошлом году стала крупнейшим ковидным очагом в регионе, прививают всех работников, имеющих российский паспорт.

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