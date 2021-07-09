В Североморске крысе по кличке Шанель удалили огромную опухоль

Вес животного при первичном приеме составлял 300 грамм. Фото: комитет по ветеринарии Мурманской области

В Североморске ветеринары спасали хвостатого питомца - крысу по кличке Шанель, которая носила с собой огромный шар-опухоль. Бедному животному пришлось перенести серьезную операцию.

- На прием в Североморскую городскую ветеринарную станцию обратился владелец самки домашней крысы, ей 1,4 года. Вес животного при первичном приеме составлял 300 грамм. При осмотре ветеринарные врачи обнаружили подкожное новообразование и провели хирургическую операцию по его удалению. Опухоль весила 100 грамм, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Любительница сыра уже полностью восстановилась после хирургического вмешательства и чувствует себя удовлетворительно.

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