Брошенный на острове в Росляково щенок обрел новых хозяев

Зверек теперь будет жить в тепле и заботе. Фото: Мария Папина

На прошлой неделе с острова в Росляково спасали маленького щенка, который оказался там в одиночестве по непонятным причинам. Скорее всего, его бросили прежние хозяева.

Хвостатого друга, перепугавшегося и скулившего, заметили северяне и сумели выманить его из норы. Затем бедолаге стали искать новый дом. К счастью, долго оставаться без компании девочке-щенку не пришлось.

- Спасибо всем, кто переживал за щеночку, спасенную с острова в Росляково. Девочка нашла любящую семью в Мурманске. Все благополучно разрешилось! - поделилась радостной новостью мурманчанка Мария Папина, которая занималась спасением животного.

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