Посетительница краеведческого музея в Мурманске забыла отдать номерок и вернула его почтой из Санкт-Петербурга

Женщина не поленилась в столь суетной и напряженной жизни столицы найти время и потратить свои финансы, чтобы вернуть номерок на место. Фото: Юлия Иванова

Жительница Санкт-Петербурга приехала в Мурманск, сходила в областной краеведческий музей, но когда уходила, не нашла номерок от гардероба и уехала домой. А спустя какое-то время музей получил удивительный подарок - бандероль из Санкт-Петербурга, в которой лежал тот самый номерок.

Женщина не поленилась в столь суетной и напряженной жизни столицы найти время и потратить свои финансы, чтобы вернуть номерок на место.

- Коллектив музея искренне тронут таким ответственным и добросовестным отношением к имуществу музея и выражает большую благодарность! - сообщает пресс-служба музея.

Фамилию и имя посетительницы не публикуют, но выразить свою признательность музей решил необычным способом. Руководство музея решило, что следующее посещение для женщины будет бесплатным. Такие действия укрепляют веру в доброту и порядочность людей. Редакция "КП-Мурманск" присоединяется к благодарности.

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