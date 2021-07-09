В Мурманской области обновили подарок для новорожденных

Проект реализуется с 1 января 2021 года. Фото: правительство МО

В Мурманской области изменили содержание подарка для новорожденных. Там стало больше одежды для малыша и меньше бумаги. Так, подарок дополнили конвертом-одеялом, комбинезоном, ползунками, чепчиком, варежками-антицарапками.

- Дополнение перечня предметов было запланировано по поручению губернатора Мурманской области, мы говорили об этом в начале текущего года, - пояснила замгубернатора Мурманской области Елена Дягилева. - Подарочный набор вручается родителям на каждого новорожденного ребенка в день выписки из роддома на территории региона.

Проект «Подарок новорожденному» реализуется в Мурманской области с 1 января 2021 года. Также семьям предоставляются меры социальной поддержки, в том числе и финансовые. О них можно узнать на сайте министерства труда и социального развития Мурманской области.

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