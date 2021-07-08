С начала 2021 года в Мурманской области вступили в брак 1724 пары

В прошлом году вступили в брак 4,2 тысячи пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

8 июли в России отмечается День семьи, любви и верности. К этому празднику специалисты Мурманскстата подготовили занимательную статистику по количеству браков и рожденных детей в Мурманской области за 2020-2021 год.

Так, в прошлом году вступили в брак 4,2 тысячи пар. Несмотря на изменения, которые внесла в жизнь северян пандемия, в 2021 году молодые жители нашего региона продолжают играть свадьбы и создавать семьи.

- За январь-май этого года поженились 1724 пары, что на 16% больше, чем в том же периоде 2020 года. Повторно оформили брачный союз 1696 представителей сильного и 1958 прекрасного пола, - говорится в исследовании. - Чаще всего в брак вступают северяне от 20 до 29 лет. Наиболее популярным месяцем для бракосочетания в 2020 году у молодоженов традиционно стал август.

Также в 2020 году на свет появились 6514 малышей. Первыми в семье родились около 2,4 тысячи девочек и мальчиков, вторыми - 2,6 тысячи. Более тысячи маленьких северян стали в семье третьими, 317 – четвертыми, 118 – пятыми и последующими детьми.

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