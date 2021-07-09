В Мончегорске пенсионерка отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей

Для спасения денег ей предложили пройти в банк, закрыть все счета, снять деньги и положить их на безопасные счета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске 66-летняя женщина отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей. Ей позвонили якобы из службы безопасности и напугали, что с ее счета пытаются списать денежные средства.

Для спасения денег ей предложили пройти в банк, закрыть все счета, снять деньги и положить их на безопасные счета. Испуганная пенсионерка выполнила все указания и несколькими переводами отдала мошенникам деньги. После чего звонки резко прекратились. Женщина поняла, что это был обман и обратилась в полицию.

- Раскрываемость этих преступлений невелика, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. - Полиция со своей стороны прикладывает все усилия. Как только выясняется, что есть похожие номера телефонов, аналогичные схемы или иные взаимосвязи, дела объединяются и расследуются совместно. Там шансов больше.

Зачастую установить личности мошенников затруднительно. Очевидно, что мошенники играют с нами на наших собственных страхах - жадности, страхе остаться в современном мире без средств у существованию или страхе попасть в финансовую кабалу. Все это очень помогает им найти наши болевые точки. Полиция призывает не выполнять требования, поступающие по телефону, никому не сообщать полных данных банковской карты. Помнить, что банковские служащие не проводят операций по переводу денежных средств с помощью телефона.

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