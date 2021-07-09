"Услышала истошные крики": в Мурманске стая бродячих собак разорвала кошку

По словам женщины, помогать кошке было уже поздно. Фото: скрин видео

В ночь с 8 на 9 июля в Мурманске стая бездомных псов напала на кошку и разорвала ее. О произошедшем рассказала в соцсетях местная жительница, которая сняла на видео этот печальный случай.

- Разбудили меня истошные крики. Выглянула в окно и увидела, как бродячие собаки рвут на части кошку. Такие мурлыки, как эта, живут в нашем доме, их кормят, они ловят крыс и никому не мешают. А эти огромные псы окулировали гаражный городок и все окрестные помойки, - поделилась в паблике "Мурманск" Катерина Бельчикова. - Посмотрите, что они могут сделать с вашей собакой или ребенком, не дай Бог.

По словам женщины, помогать кошке было уже поздно. Снимать произошедшее ей было грустно, но люди, которые кричат о не агрессивности бездомных собак, почему-то молчат о таком.

- Мне, как и другим людям, страшно за себя. Я не могу убрать псов из города, но могу показать к чему приводит бесконтрольное содержание таких собак. Они все с бирками кстати. А то, что я не ревела в кадре. Кому от этого легче? Я была в ужасе. Все по разному реагируют, - отметила северянка.

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