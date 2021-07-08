В Североморске произошло убийство из-за отказа в сексе

Суд ограничил свободы жительницы флотской столицы на полгода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительнице Североморска пришлось отвечать в суде за убийство мужчины, случившееся год назад 1 марта.

Северянка и ее знакомый находились одни в квартире, мужчина выпил и захотел секса, но встретил сопротивление. Вспылив, он повалил подругу на пол и стал душить. Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Североморского районного суда, мужчина не пытался изнасиловать женщину, но причинил ей боль, хотя повреждения расценили как не причинившие вреда здоровью человека.

- Понимая, что мужчина физически развит сильнее и свои противоправные действия не прекратит, а также то, что никто не сможет оказать ей помощь, поскольку в квартире они находились одни, северянка взяла кухонный нож и с силой нанесла ему не менее трех ударов в область груди и живота. Смерть потерпевшего наступила через 10-20 минут после ранения, - уточнили в суде.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 108 УК РФ – убийство, при превышении пределов необходимой обороны. Суд ограничил свободы жительницы флотской столицы на полгода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Священника из Апатитов, застрелившего собаку на глазах у детей, будут судить. Материалы уголовного дела переданы в суд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru