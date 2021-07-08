В Североморске произошло убийство из-за отказа в сексе

Суд ограничил свободы жительницы флотской столицы на полгода.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительнице Североморска пришлось отвечать в суде за убийство мужчины, случившееся год назад 1 марта.
Северянка и ее знакомый находились одни в квартире, мужчина выпил и захотел секса, но встретил сопротивление. Вспылив, он повалил подругу на пол и стал душить. Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Североморского районного суда, мужчина не пытался изнасиловать женщину, но причинил ей боль, хотя повреждения расценили как не причинившие вреда здоровью человека.
- Понимая, что мужчина физически развит сильнее и свои противоправные действия не прекратит, а также то, что никто не сможет оказать ей помощь, поскольку в квартире они находились одни, северянка взяла кухонный нож и с силой нанесла ему не менее трех ударов в область груди и живота. Смерть потерпевшего наступила через 10-20 минут после ранения, - уточнили в суде.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 108 УК РФ – убийство, при превышении пределов необходимой обороны. Суд ограничил свободы жительницы флотской столицы на полгода.
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