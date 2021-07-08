Главный синоптик Мурманской области: На выходных будет тепло, но не жарко

В воскресенье станет прохладнее, так как ожидается северный север. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жара потихоньку сбавляет обороты, давая жителям Мурманской области передохнуть. Так, на этих выходных в регионе сохранится теплая погода, но +30 градусов ждать не стоит.

- Устойчивой жары, как в начале недели, не будет. 10 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления. Днем воздух прогреется до +22+27 градусов, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Также на выходных не обойдется без гроз в разных частях области, - рассказала "КП"-Мурманск" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

В воскресенье станет прохладнее, так как ожидается северный север. Но температура воздуха все еще сохраняется выше климатической нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шаровые молнии и роскошные молнии: какой была гроза 6 июля 2021 года. Мы собрали для вас самые красивые фото и видео грозы 6 июля 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru