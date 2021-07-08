Основано на реальных звонках: Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки

Сериал Tele2 под названием «Служба поддержки» – это новеллы о нестандартных случаях из работы сотрудников центров дистанционных продаж и сервиса. Фото: Пресс-служба TELE2

Tele2 выпустила онлайн-сериал, посвященный работе клиентского сервиса. Короткометражные серии основаны на реальных обращениях абонентов оператора в центры дистанционного обслуживания Tele2. В кинематографическом воплощении истории клиентов получили новое звучание в самых разных жанрах – от романтической комедии до триллера. 8 июля состоялась премьера первых двух серий проекта.

Сериал Tele2 под названием «Служба поддержки» – это новеллы о нестандартных случаях из работы сотрудников центров дистанционных продаж и сервиса. Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны, каждая история основана на реальном обращении клиента. Объединяет киноновеллы то, что его герои – сотрудники службы личной поддержки Tele2 – готовы помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас. Они демонстрируют искреннее сопереживание и действуют не по шаблонам. В этом проявляется философия «Других правил», которой Tele2 придерживается во всех направлениях своей деятельности. Сериал демонстрируется на YouTube-канале Tele2, первые две серии (романтическая комедия и триллер) вышли там 8 июля.

Один из героев романтической комедии «Помогите, я влюбился» – это уверенный в себе сотрудник службы личной поддержки Николай. Он с легкостью решает вопросы клиентов, консультируя их об услугах и тарифах. Но в один из рабочих дней от него требуется помощь совсем иного рода. К оператору обратился молодой человек, которого после свидания заблокировала девушка. Расстроенный абонент не понимает, в чем причина, ведь он идеально подготовил эту встречу. Под силу ли дистанционному сервису соединить сердца влюбленных, узнают зрители сериала Tele2. Режиссер-постановщик серии – Антон Мамыкин, главные роли исполняют Даниил Гнидо и Любовь Хацкевич.

В основе сюжета триллера «Однажды в Китае» – проблема, далекая от лирики. Для сотрудницы службы личной поддержки Лены этот рабочий день мог бы стать рядовым, если бы не сообщение от клиентки. Девушка оказалась в опасной ситуации в Китае: она сказала таксисту название отеля, но машина отправилась совсем в другом направлении. С каждой минутой обстановка накаляется, и уже почти не остается сомнений, что это похищение. Чтобы спасти клиентку, Лене приходится справиться с волнением, проявить смекалку и задействовать знатоков китайского языка. Режиссер-постановщик серии – Никита Грамматиков, в главных ролях снялись Тамара Жукова, Полина Давыдова и Александр Цой.

Абонентов Tele2 обслуживают четыре центра дистанционных продаж и сервиса в Ростове-на-Дону, Челябинске, Саранске и Иркутске, ежедневно в них принимают больше 94 тысяч звонков и цифровых обращений. В задачи дистанционного сервиса входит привлечение, развитие, сохранение и повышение лояльности клиентов во всех точках контакта.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Для нас сериал – это новый формат коммуникации, своего рода другие правила в общении с целевой аудиторией. Реальная помощь, эмпатия и вовлеченность – не просто слова, а принципы работы клиентской службы Tele2, вокруг которых выстраиваются серии. «Основано на реальных звонках» здесь ключевое. Конечно, сценаристы добавили в реальные истории немного художественного вымысла, но от этого они только выиграли, сохранив в сюжете главное – человечное отношение оператора к клиенту и искреннее желание помочь».

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2:

«Нет ничего удивительного в том, что работа специалистов службы личной поддержки легла в основу сериала. Ежедневно наши сотрудники в своей работе сталкиваются с десятками необычных историй, достойных экранизации. Особый подход к обслуживанию в компании Tele2 состоит в том, что мы сосредоточены на клиенте, на его персональных потребностях. Сотрудники службы личной поддержки имеют максимальные полномочия, чтобы решить любой вопрос».

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