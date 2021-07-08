День ВМФ в Североморске 25 июля 2021 года: какие корабли можно будет увидеть

День ВФМ в этом году пройдет 25 июля, и редакция "КП"-Мурманск" выяснила, какие корабли можно будет увидеть в этом году в Североморске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День ВФМ в этом году пройдет 25 июля, и редакция "КП"-Мурманск" выяснила, какие корабли можно будет увидеть в этом году в Североморске.

Самым массивным участником парада станет атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Сейчас он еще выполняет боевые задачи в Баренцевом море, поэтому сможет принять участие в параде.

- В акватории Кольского залива на рейде можно будет увидеть ракетный подводный крейсер «Новомосковск», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Североморск», базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ельня», большой десантный корабль «Иван Грен» и сторожевой корабль, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Зрители смогут увидеть морской тральщик «Владимир Гуманенко» и малый противолодочный корабль «Снежногорск».

Большая часть кораблей отправится в Санкт-Петербург и Кронштадт для участия в главном военно-морском параде. Северяне, отдыхающие в северной столице, могут увидеть атомные подлодки «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводную лодку «Владикавказ» и спасательное буксирное судно «Алтай». Чтобы не перепутать - они пойдут в арьергарде, завершая парадный строй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из резервного фонда Мурманской области выделили 182 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на новое оборудование и дополнительные ковидные койки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru