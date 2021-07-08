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Общество8 июля 2021 11:52

На юге Мурманской области подошел к завершению полярный день

Солнце уже садится за горизонт в Терском районе
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Самые северные территории региона полярный день покинет лишь 28 июля, когда солнце зайдет на мысе Немецкий (полуостров Рыбачий).

Самые северные территории региона полярный день покинет лишь 28 июля, когда солнце зайдет на мысе Немецкий (полуостров Рыбачий).

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подходит к концу полярный день, по крайней мере, на юге Кольского края. Так, солнце уже уходит за горизонт в Терском районе - 7-8 июля закат могли наблюдать жители Умбы и Варзуги.

В Мурманске солнышко все еще с нами 24 часа в сутки. Полярный день в городе-герое закончится 22 июля, а ему на смену придут белые ночи.

- Белые ночи в столице Заполярья продлятся три недели до 12 августа включительно. 13 августа солнце вновь опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, и начнется обычная смена дня и ночи, - рассказали в паблике "Погода в Мурманске".

Самые северные территории региона полярный день покинет лишь 28 июля, когда солнце зайдет на мысе Немецкий (полуостров Рыбачий).

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