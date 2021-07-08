На юге Мурманской области подошел к завершению полярный день

Самые северные территории региона полярный день покинет лишь 28 июля, когда солнце зайдет на мысе Немецкий (полуостров Рыбачий). Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подходит к концу полярный день, по крайней мере, на юге Кольского края. Так, солнце уже уходит за горизонт в Терском районе - 7-8 июля закат могли наблюдать жители Умбы и Варзуги.

В Мурманске солнышко все еще с нами 24 часа в сутки. Полярный день в городе-герое закончится 22 июля, а ему на смену придут белые ночи.

- Белые ночи в столице Заполярья продлятся три недели до 12 августа включительно. 13 августа солнце вновь опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, и начнется обычная смена дня и ночи, - рассказали в паблике "Погода в Мурманске".

Самые северные территории региона полярный день покинет лишь 28 июля, когда солнце зайдет на мысе Немецкий (полуостров Рыбачий).

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