Житель Мурманска решил спрятать найденное ружье в штанах и случайно выстрелил в себя

Полиция напоминает, что найденное оружие надо сдавать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

43-летний мурманчанин нашел себе проблем на голову во всех смыслах слова.

Неработающий мужчина решил отметить жаркие деньки отдыхом на природе с друзьям в Первомайском округе. Во время шашлыков он нашел в кустах ружье и патроны к нему. Северянин, не думая о том, что это оружие может быть в розыске как причастное к преступлению, решил забрать его с собой и... засунул его себе в штаны. Только вот ружье выстрело.

Мужчина выжил, но поехал с больницу с ранением ноги, а врачи передали полицейским информацию, так как она попадает под ту, что медработники должны передавать стражам порядка.

- Оперативники у подозреваемого изъяли пять патронов, которые, согласно заключению эксперта являются винтовочными кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. А ружье мужчина, испугавшись, выбросил. В указанном месте полицейские также обнаружили короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом по типу пистолета из винтовки ТОЗ-7, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Теперь мало того, что мужчина должен проходить лечение, так еще готовиться к суду - в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде.

Полиция напоминает, что найденное оружие надо сдавать.

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