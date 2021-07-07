Погода в Мурманской области на 8 июля 2021 года: до +28 градусов, грозы

В регионе продолжает стоять жара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особых перемен в планах небесной канцелярии ждать не приходится. Погода все еще морит жарой Мурманскую область.

- 8 и 9 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Температура воздуха днем 8 июля +23+28 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также до 8 июля в Заполярье ожидается преобладающий V региональный класс пожарной опасности. С походами в лес лучше обождать.

Напомним: за купание в озерах и реках Мурманской области северян ждут штрафы. В 2021 году в регионе утонули уже три человека.

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