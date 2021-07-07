В Мурманской области по дороге на "Серебрянку" пропал 63-летний рыбак

Фото: Светлана Рождественская / vk.com/sveta_rodest

В Мурманской области снова пропадают люди. Так, ищут 63-летнего рыбака Александра Донченко. Он ушел удить рыбу 4 июля, в районе 15-ого километра по дороге на Серебрянскую ГЭС.

- Рост 167 сантиметров, был одет в синюю куртку, резиновые сапоги, брюки серого цвета. С собой нес рюкзак и удочки. Помогите найти человека! - просит о помощи Светлана Рождественская в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Тех, кто видел северянина, идущего или сидящего на обочине дорог (Серебрянской либо Ленинградской), просят позвонить по телефону: 8 (921) 281-67-38.

Напомним: в Мурманске с апреля ищут 42-летнего мужчину. Александр Калюжный не выходит на связь с родственниками.

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