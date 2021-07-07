В Мурманской области хотят организовать экстремальные триатлонные старты

Также в регионе ведется вопрос создания парка Победы. Фото: Василий Вахрин

В последнее время патриотическому воспитанию северян уделяется большое внимание. Например, на Параде Победы 9 мая этого года шли не только военнослужащие, но и, например, юнармейцы. Также в регионе ведется вопрос создания парка Победы.

И это не все начинания для Заполярья. По итогам встречи с Ксенией Шойгу - президентом Федерации триатлона России, руководителем проекта «Лига Героев», организатором «Гонки героев» губернатор Мурманской области рассказал о планах на ближайшее будущее.

- Есть идея запустить экстремальные триатлонные старты, а еще создать патриотический лагерь на нашем Севере, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в 2018 году стало известно о создании кластера парка "Патриот" в Кильдинстрое.

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