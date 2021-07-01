Аварийно-спасательному отряду Беломорской ВМБ Северного флота исполнилось 80 лет

Военнослужащие и гражданский персонал были поощрены благодарностями и грамотами. Фото: Пресс-служба Северного флота

На Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-летию аварийно-спасательного отряда, сформированного в 1941 году на базе Архангельского аварийно-спасательного отряда «Эпрон».

Подчиненных лично поздравил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1-го ранга Владимир Горбань, а также он передал поздравления от командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В ознаменование 80-й годовщины части за успехи в служебной и трудовой деятельности и примерную дисциплину военнослужащие и гражданский персонал были поощрены благодарностями и грамотами.

Аварийно-спасательный отряд был создан согласно совместному приказу народного комиссара Военно-Морского Флота СССР и народного комиссара Морского Флота СССР, изданного в первый день начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года. Основной задачей отряда в тот период стало оказание помощи аварийным кораблям и судам: снятие их с мели, поддержание на плаву и буксировка к месту ремонта, а также выполнение судоподъемных работ.

В годы Великой Отечественной войны судами отряда выполнялись спасательные операции, ледокольная проводка и обеспечение советских военных кораблей и караванов судов союзников. Трагической страницей истории части стала гибель командира АСО подполковника Петрова Н. М. и членов экипажа буксира «Шквал», подорвавшегося на фашистской мине 25 августа 1943 года. Имена 45 человек навечно занесены в списки части.

Подчиненных лично поздравил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1-го ранга Владимир Горбань. Фото: Пресс-служба Северного флота

В послевоенное время на первое место вышло производство судоподъемных работ, расчистка портов, гаваней, фарватеров от затонувших объектов, подъем боезапаса.

Сегодня перед личным составом спасательного отряда стоят задачи по осмотру и дефектации подводной части причалов, их последующий ремонт, судоподъемные операции, буксировочные работы, снятие судов с мели, грунторазмывочные работы в портах Северодвинск и Архангельск, водолазные осмотры подводной части корпусов, винто-рулевых групп, донно-забортных отверстий и устройств кораблей и судов Беломорской ВМБ, док-камер, а также обеспечение доковых операций на АО «ЦС «Звездочка». Специалисты отряда также осуществляют подъем боезапаса на реке Северная Двина с затонувших судов времен Первой мировой войны, и ежегодно осматривается около 30 000 квадратных метров акватории порта.

Суда и катера отряда неоднократно принимали участие в поисково-спасательном обеспечении государственных и ходовых испытаний кораблей и судов, экспедиций РГО, стрельб надводных кораблей подводных лодок, а также в обеспечении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня ВМФ России.

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