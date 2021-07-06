Разбивший из-за лося машину житель Заполярного просит помощи у автовладельцев из Мурманска

Машина сломалась из-за столкновения с рогатым. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Неравнодушных автовладельцев из Мурманска просит помочь водителю, который угодил в серьезное ДТП в Ленинградской области, возвращаясь из отпуска в Заполярный. Мужчина сбил лося, и его машина серьезно пострадала после столкновения.

- 5 июля в 23.30 попал в ДТП - сбил лося на трассе от Доможирово в сторону Лодейного поля. Машина разбита, лось умер, мы живы. Если не трудно, прошу заехать в гостиницу Петровская и забрать до Мурманска две коробки и сумку. Остальное повезу на поезде, - просит о помощи Сергей Павлов в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Как уточнил пострадавший автолюбитель "КП-Мурманск", его "ласточка" уже не подлежит ремонту. Сейчас он с сыном, кошкой и собакой находятся в гостинице в Лодейном поле.

Те, кто хочет помочь мужчине, могут обратиться по телефону: 8921 036 40 98.

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