На дороге в сторону Туломы произошло ДТП с тремя пострадавшими

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманской области на дороге, ведущей в Тулому, произошло серьезное ДТП: друг в друга влетели Toyota и Renault Logan. Три человека попали в больницу.
- По предварительной информации, 6 июля в районе 3 километра автодороги "Лотта" столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Предварительно, трех человек доставили на "скорой" в медучреждение.
Напомним: на прошлой неделе Мурманской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Апатитах подростки за рулем автомобиля попали в ДТП. Водитель и пассажир пострадавшей машины поймали одного и виновников аварии (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru