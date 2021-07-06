На дороге в сторону Туломы произошло ДТП с тремя пострадавшими

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области на дороге, ведущей в Тулому, произошло серьезное ДТП: друг в друга влетели Toyota и Renault Logan. Три человека попали в больницу.

- По предварительной информации, 6 июля в районе 3 километра автодороги "Лотта" столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Предварительно, трех человек доставили на "скорой" в медучреждение.

Напомним: на прошлой неделе Мурманской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах подростки за рулем автомобиля попали в ДТП. Водитель и пассажир пострадавшей машины поймали одного и виновников аварии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru