На реке Малая Лавна утонула 13-летняя девочка

Подросток купалась в воде, после пропала. Ее тело достали из воды спасатели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 5 июля на реке Малая Лавна в Кольском районе Мурманской области погибла 13-летняя девочка. Эту информацию «КП»-Мурманск» подтвердили в спасательном ведомстве и следователи.

Подросток купалась в воде, после пропала. Ее тело достали из воды спасатели.

Подробности происшествия станут известны позже, как и причина гибели ребенка.

В МЧС по Мурманской области напоминают, что ни в одном водоеме Кольского полуострова нельзя купаться. Вода не прогревается до нужной температуры, поэтому ноги легко может свести судорога, также люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких могут утонуть.

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