В Мурманской области стартовал грибной сезон

Жительница Гаджиево собрала грибной урожай. Фото: Наталья Винивитина

Июль только начался, а в Мурманской области уже в разгаре "охота" за грибами. К счастью, благоволит погода. Жители региона хвастаются своими шляпными находками в соцсетях, зазывая всех идти в лес на разведку. Так, жительница Гаджиево принесла домой целую охапку красноголовиков и приготовила из них прекрасный ужин.

- Где набрали не скажу, но подскажу, что искать нужно в самой чаще возле воды. Всем добра и яркого лета! - поделилась Наталья Винивитина в паблике "Мурманск".

Но, оказывается, не только в лесу у нас растут грибы. В центре Мурманска, например, вполне можно наткнуться на шампиньоны, которые прорываются прямо из-под асфальта. Интересно, каких еще чудес стоит ждать от северной природы?

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