В Мурманске появится машина для пересадки деревьев

Глава региона обещал разобраться с вырубкой растений. Фото: Олег ФИЛОНОК

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на прямой линии на канале "Россия 24" рассказал о том, что поручил закупить для Мурманска машину, созданную для пересаживания деревьев. Такая техника позволит пересаживать растения вместе с корневой системой.

- Компенсационные посадки обязательно должны быть. Если при строительстве объекта идет вырубка зеленых насаждений, ущерб должен быть компенсирован новыми деревьями и кустарниками, - отметил глава региона.

Также Андрей Владимирович обещал проверить информацию о вырубке сотни деревьев на Кольском проспекте, о чем пожаловалась местная жительница.

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