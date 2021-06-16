Отдыхающие вырубили деревья у водопада Падун в Верхнетуломском

На кой вы вообще ездите отдыхать - возьмите угли и жарьте сосиски рядом с домом! Фото: Александр Тяпков

За заполярную природу переживают не только сами северяне, но и гости из северной столицы России. Вот в наш край приехал отдохнуть житель Санкт-Петербурга Александр Тяпков и с болью рассказал на своей странице в "ВКонтакте", что народ, отдыхая в лесу, срубает все деревья подряд.

Фотографии сделаны им возле водопада Падун рядом с поселком Верхнетуломский. На них виден мусор от гуляний, изувеченные деревья, пеньки после свежего сруба.

- На фото последствия гуляний горожан (в том числе и некоторых моих друзей) по поводу дня России на водопаде в поселке Верхнетуломский, - пишет Александр Тяпков. - Иногда смотришь на такое и думаешь - на кой вы вообще ездите отдыхать, возьмите угли и жарьте сосиски рядом с домом!

Самое грустное, что место рядом с водопадом - это уникальные корабельные сосны, подъехать туда можно на машине. И кому-то просто было лень купить вязанку дров, чтобы не рубить хрупкую природу.

- Водопад в Верхнетуломском пользуется большой популярностью, особенно когда за окном стоит хорошая погода. В этот раз совпало все: и хорошая погода, и длинные выходные, поэтому приехало очень много обычных отдыхающих, плюс в этот же момент там организовали слет молодежи, - рассказал редакции "КП- Мурманск" Александр.

После себя оставили мусор и срубленные деревья. Фото: Александр Тяпков

Дров на месте нет, а всем хочется развести костер, приготовить что-то поесть, просто сделать скамейку, на которой можно посидеть - поэтому начинают подрубать сосны. Их около водопада много, поэтому людям кажется, что ничего плохого не произойдет. К тому же многие думают, что делают хорошее дело, вырубая ненужные деревья. Кроме того отдыхающие очень часто оставляют или забывают мусор, образуются мини-свалки. Местным жителям, со слов Александра, и волонтерам приходится устраивать субботники и вывозить этот мусор самостоятельно.

- Радует только то, что хорошая погода в Мурманске случается не так часто, иначе бы уже давно все повырубали! - закончил на позитивной ноте Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

110 жителей Мурманской области оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус после заграничного отдыха. Суды выписывают нарушителю штраф в размере 15 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru