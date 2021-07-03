В Мурманской области оформить согласие на вакцинацию можно заранее

Документы для вакцинации можно заполнить дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав Мурманской области обнародовал бланки документов, которые необходимо оформлять перед прививкой от коонавируса. Скачать их можно вот по этой ссылке: https://minzdrav.gov-murman.ru/vaccination-covid/. Всем, кто хочет сделать прививку от covid-19, рекомендуют заранее пройти бумажную часть. Это существенно сократит время ожидания в очереди.

- Для сокращения очередей в прививочных пунктах региональный минздрав предложил северянам использовать цифровой сервис - QR-код. Можно заранее скачать, распечатать и заполнить необходимые для вакцинации документы. Как подготовить пакет документов для вакцинации от CoVID-19 расписано в подробной инструкции, - сообщает региональный оперативный штаб.

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