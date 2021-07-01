В Мурманской области потеплеет до +26 градусов

2 июля в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Фото: Олег ФИЛОНОК

В ближайшие дни никаких разочарований от погоды не ожидается, что очень радует. Солнышко продолжает согревать Мурманскую область, так что самое время идти гулять и наслаждаться цветущей атмосферой вокруг.

- 2 июля в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, днём +21+26 градусов, на крайнем севере +14+19, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Синоптики также предупреждают, что по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности: в районе Мурманска, Мончегорска, Апатитов, на юге Кольского, Печенгского, Кандалакшского районов, на западе Ловозерского района.

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