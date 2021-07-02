Благодаря иску жительницы Мурманска можно судиться с иностранными компаниями

Теперь россиянам станет проще предъявлять иски к разным компаниям, в том числе и по доставке товаров, которые имеют головные офисы в других странах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Мурманска создала прецедент, благодаря которому россиянам стало проще судиться с иностранными компаниями.

Северянка столкнулась с некачественными медицинскими услугами клиники, о которой узнала в сети. Однако районный суд не стал рассматривать иск, так как компания была зарубежной и информации, что у нее есть представительство в России. Тогда женщина пошла в Верховный суд, который встал на ее сторону.

- В своем определении судьи указали, что если потребитель имеет претензии к иностранной организации, сайт которой содержит информацию, ориентированную на российских потребителей, в частности на русском языке, с ценами в российских рублях и указанием на российскую клиентуру, то иск потребителя должен быть принят в российском суде, даже если у ответчика нет представительства в РФ, - сообщили в Верховном суде.

Теперь россиянам станет проще предъявлять иски к разным компаниям, в том числе и по доставке товаров, которые имеют головные офисы в других странах.

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