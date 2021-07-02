Автомастер угнал автомобиль клиентки в Кандалакше и попал в ДТП

Авто виновник аварии взял без разрешения, документов на право управления транспортом у него не было.
Фото: Артем КИЛЬКИН
27-летний автомастер из Умбы после непродолжительных алкогольных возлияний взял машину клиентки покататься. Жительница Кандалакши и не ожидала, что, поставив автомобиль на ремонт в автомастерскую, она получит в результате автохлам.
ДТП произошло в центре Кандалакши, на место сотрудников ДПС вызвали очевидцы произошедшего.
- Полицейские зафиксировали аварию, во время которой «ВАЗ-211440» снес дорожное ограждение. Сама машина при этом сильно пострадала, - сообщает УМВД России по Мурманской области.
Авто виновник аварии взял без разрешения, документов на право управления транспортом у него не было. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (угон). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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