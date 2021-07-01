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Политика1 июля 2021 16:29

Вице-губернатор Владислав Сандурский уйдет в отставку

Постановление о прекращении работы министра строительства пока не опубликовано
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Официального постановления пока нет, но как сообщают около правительственные источники, оно уже подписано губернатором.

Официального постановления пока нет, но как сообщают около правительственные источники, оно уже подписано губернатором.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский может уйти в отставку. Официального постановления пока нет, но как сообщают около правительственные источники, оно уже подписано губернатором.

- Причина - недовольство губернатора низкими темпами работ, но расстаются спокойно, по обоюдной договоренности, - пишет Telegram-канал "Мурманск инсайд".

На последнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава региона особенно остался недоволен темпами капремонта в регионе.

Андрей Чибис назначил Владислава Сандурского в июне 2020 года. Оксана Астахова, которая ранее была министром строительства, стала вице-губернатором по городской среде.

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