В Мурманске бывший адвокат предстанет перед судом за хищение денег

Экс-адвокат успел обмануть клиентов на полмиллиона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Ленинского административного округа в Мурманске утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего адвоката. 32-летнему мужчине вменяется 9 эпизодов по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установило следствие, с марта 2019 года по июль 2020 года он брал с людей деньги за оказание юридических услуг в будущем. Представлялся адвокатом, хотя в феврале 2019-го был лишен этого статуса.

- Потерпевшие были введены в заблуждение, заключали с обвиняемым соглашения об оказании им юридических услуг, хотя последний ни по одному из договоров изначально не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, - сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Всего он набрал денег у 9 потерпевших на 526 тысяч рублей. Дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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