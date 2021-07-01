В аэропорту Мурманска собралось столпотворение

В аэропорту не дают официальный комментарий по случившемуся.

В аэропорту Мурманска собралась огромная очередь на рейс в Санкт-Петербург, с которым возникла неразбериха. Люди стали жаловаться на столпотворение и несоблюдение антиковидных мер в соцсетях.

- Сотня человек как «сардины в банке», три окна регистрации, онлайн регистрация на рейсе одной из авиакомпаний вообще отсутствовала. О каких антиковидных мерах, проверках, рейдах идет речь, когда аэропорт не может грамотно разобраться с потоком пассажиров? - отметили в паблике "Мурманск".

Как сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе мурманского аэропорта, представители воздушной гавани отказываются давать официальный комментарий по данной ситуации.

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