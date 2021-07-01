В Мурманске пропала 49-летняя женщина в желтом пиджаке

Женщину ищут 10 дней. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 49-летнюю местную жительницу Снежанну Мюрзеп. Женщина ушла из дома (улица Полярной дивизии, 3) днем 20 июня и вот уже как 10 дней ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Северянка была одета в светло-желтый пиджак, коричневую юбку, белую блузку в черную полоску и коричные ботинки.

Всех. кто может помочь с поисками Снежанны Мюрзеп, просят обратиться по телефонам поискового отряда "МурманСпас": 8-911-339-89-41 или 8-911-311-70-20.

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