Пропавшего в мае жителя Мончегорска нашли мертвым

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Фото: "СеверСпас"

39-летнего Альберта Муллаярова искали с 14 мая. В тот день он ушел с базы в районе поселка Куцколь и пропал. К сожалению, мужчину нашли мертвым.

- Нашли его наши друзья - фонд «Мурманский лосось», волонтер Сергей Богданов, при выполнении мониторинга природных территорий. Координаты переданы спасателям. Этот же фонд и помогал своим оборудованием и лодкой в самом начале поисков: они вместе с оперативными работниками полиции и МЧС изучали реку, - сообщила «КП-Мурманск» Валентина Шарыгина, представитель ДО ПСО «Север Спас».

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

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