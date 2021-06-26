Пропавшего в районе Териберки мужчину нашли мертвым

О смерти северянина сообщили его родственники.

Целых две недели в Мурманской области искали 45-летнего Николая Никольского. Мужчина пропал в ночь с 13 на 14 июня, когда отправился на рыбалку в Териберку вместе с сыном и другом.

В ту ночь северянин отправился в сторону Верхнетериберского водохранилища помогать другому рыбаку, у которого возникли проблемы с лодочным мотором, и после этого бесследно исчез. К сожалению, мужчину не удалось найти живым.

- Найден. Погиб. От комментариев воздерживаемся, извините, - сообщили в соцсетях родственники Николая.

Напомним: в Мурманске пропал мужчина с серой сумкой. 35-летний Даниил Данилов не выходит на связь с 23 июня.

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