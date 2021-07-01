С острова в районе Росляково спасли брошенного в одиночестве щенка

Кто и зачем бросил малыша на острове - остается только догадываться. Фото: vk.com/murman_help

С острова, что находится неподалеку от Росляково, добрые люди спасли щенка, который провел там в одиночестве как минимум четверо суток. Кто и зачем бросил малыша - остается только догадываться.

- Около Росляково, на острове, где находится остов самолета, привезли и оставили щенка. Щенок плакал и скулил. Людей поблизости не заметили. Мой муж добрался туда по отливу, хвостатого помогла выманить из норки наша собака. Вокруг уже сидели и кружили вороны, нападали на щенка, - сообщила жительница Росляково Марина Папина в паблике "Мурманск-Взаимопомощь".

В итоге четвероного друга удалось вызволить с острова. Теперь малышу срочно ищут заботливую семью. Желающие забрать кроху могут написать Марии Папиной в соцсетях.

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