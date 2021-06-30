Подросткам из Мурманска предлагают попробовать себя в роли архитекторов

Для того, чтобы построить площадку своими руками, не нужно обладать специальными навыками, достаточно желания и трудолюбия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Авторы проекта "Мой залив" стараются привлечь мурманчан к разработке своего проекта. Сейчас их внимание сосредоточилось на подростках от 11 до 16 лет. Им предлагают попробовать себя в роли архитекторов.

- 9,10 и 11 июля 2021 года на трехдневном открытом мастер-классе подростки исследуют территорию будущей видовой площадки и предложат идеи для ее реконструкции. В результате будут созданы макеты, которые лягут в основу проекта. К 1 сентября проект реконструкции общественного пространства должен быть реализован в Мурманске, - сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Занятия будут бесплатными, для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Для того, чтобы построить площадку своими руками, не нужно обладать специальными навыками, достаточно желания и трудолюбия.

Напомним, что мурманчане уже выбрали 7 мест с лучшими видами на Кольский залив. В этих местах обсудили концепции и над шестью площадками работают архитекторы, а седьмую обустроят сами подростки.

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