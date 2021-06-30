В Мурманске у приезжих из Ташкента конфисковали 140 килограммов насвая

Насвай конфисковали по решению суда. Фото: Мурманская таможня

С четвертого квартала 2020 года и по настоящее время Мурманская таможня обнаружила у прилетающих в Мурманск пассажиров из Ташкента 140,4 килограмма насвая (жевательного табака), который в таких объемах без декларации запрещен к ввозу.

- Согласно заключению экспертизы, изъятый товар не расфасовали в потребительскую или транспортную тару, маркировка и товаросопроводительные документы отсутствовали, - отметил начальник таможенного поста Аэропорт Мурманск Алексей Батурин.

По законодательству, табачные изделия или табак лицам старше 18 лет разрешено ввозить на территорию ЕАЭС для личного пользования без уплаты таможенных платежей весом не более 250 граммов. А если больше, то товар подлежит обязательному декларированию с уплатой пошлин, налогов и сборов.

По выявленным фактам возбудили 36 дел об административных правонарушениях, нарушителей привлечекли к административной ответственности, а насвай конфисковали по решению суда.

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