Андрей Чибис: Краеведческий музей должен быть сдан в этом году

Общестроительные работы закончат к началу октября. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске есть два непростых объекта, реконструкция которых затянулась: Мурманский областной драмтеатр и краеведческий музей. И тот, и другой должны сдать в этом году.

- Совместно с коллегами мы обсудили все сложные вопросы, сроки зафиксированы. Задача в том, чтобы в этом году ремонт здания был завершен, и мы получили обновленный, современный и интересный краеведческий музей. До конца года объект должен быть сдан, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Общестроительные работы должны завершить к октябрю, а пока строители восстанавливают отделку фасада, завершена подготовка лестничных клеток под финишную отделку, заменены система отопления, оконные блоки на главном фасаде. Практически выполнены чистовая отделка помещений верхнего этажа. В ближайшее время подрядчик приступит к работам по устройству лестничных маршей и пристройки для доступа маломобильных групп населения.

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